Tempête de glace au Canada : 3 morts et des centaines de milliers de foyers toujours sans courant

L'est du Canada.

Des centaines de milliers de foyers au Québec sont toujours sans électricité vendredi, deux jours après le passage d'une tempête de glace dans l'est du Canada. Ce phénomène a fait trois morts et provoqué de nombreux dégâts matériels, notamment à Montréal.

La tempête a provoqué au Québec la pire panne du réseau électrique en 25 ans, et environ 400.000 foyers restaient dans le noir vendredi à 17H30 (21H30 GMT), contre 1,1 million au plus fort des intempéries.

Le fournisseur public d'électricité "Hydro-Québec a réglé à peu près 50% des situations. On a comme objectif que ce soir, à peu près 80% des résidences soient rebranchées et d'ici demain soir, 95%", a déclaré le Premier ministre du Québec François Legault, lors d'un point presse. "Patience et soyez prudents", a-t-il ajouté, appelant la population à s'entraider.

Un mort par intoxication au monoxyde de carbone

François Legault a également annoncé le décès d'un homme à son domicile situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Montréal. Cet homme est mort après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone en utilisant un générateur électrique dans son garage, a ensuite précisé la police.

Ce décès, le troisième depuis le début de la tempête, s'ajoute à celui d'un résident de l'est de l'Ontario tué par la chute d'un arbre mercredi et à celui d'un sexagénaire au Québec mortellement blessé par une branche en tentant de déblayer son jardin jeudi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info