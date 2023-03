Quelques heures après l'annonce de sa démission de la présidence de la FFF, il contre-attaque dans la presse. Noël Le Graët se dit victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée : "Cabale organisée par qui ? Je ne sais pas", poursuit l'ancien dirigeant, à qui l'on pose la question "Pensez-vous que l'Élysée ait voulu votre tête ?" Même réponse.

Dans L'Équipe et Le Monde, à la question "en voulez-vous à Emmanuel Macron et à madame Amélie Oudéa-Castéra ?", l'ex-président de la FFF répond : "Au président de la République, non. L'autre, vous m'avez dit qui ?". Noël Le Graët finit par clarifier ses propos sur la ministre des Sports : "Elle a été juge et partie, et ça, ce n'est pas possible", estimant qu'Amélie Oudéa-Castéra a peut-être fait de son cas une affaire personnelle.

Il continue : "Elle m'a appelé lundi matin en disant qu'elle souhaitait que l'on parle. J'ai dit 'Bonjour madame la ministre, plus tard s'il vous plaît', et il a raccroché. Logique pour l'ancien patron du football français, dont l'avocat a affirmé qu'une plainte sera déposée contre la ministre des Sports pour "manipulation des informations".

Noël Le Graët qui se dit aujourd'hui bien dans sa peau. Ses affaires dans l'agro-alimentaire se portent très bien, et il s'occupera désormais du bureau de la Fifa à Paris. Pour les accusations de sexisme et ses gestes envers les femmes, il raconte : "Les femmes du Comex m'ont rendu un hommage presque à faire pleurer". Sur les accusations d'alcoolisme qui figurent aussi dans ce rapport qu'il dénonce, il affirme : "Je connais beaucoup de personnes qui boivent du champagne." Noël Le Graët est, ce mercredi 1er mars encore, droit dans ses bottes.

À écouter également dans ce journal

