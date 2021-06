Strasbourg : un séisme de magnitude 3,9 ressenti par les habitants

Il s'agit du plus fort séisme ressenti ces derniers mois en Alsace. Ce samedi 26 juin vers 5 heures du matin, un séisme de magnitude 3,9 selon le réseau national de surveillance sismique (Renass), basé à Strasbourg, a réveillé l'agglomération alsacienne. L'épicentre de la secousse a été enregistré à cinq kilomètres de profondeur, sur la commune de La Wantzenau, au nord de l'agglomération strasbourgeoise, indique le Renass.

Une réplique a été enregistrée cinq minutes plus tard - de magnitude 2,3 - au même endroit. Les deux évènements ont été classés comme "induits", c'est-à-dire provoqués par l'activité humaine.

Le Département analyse Surveillance Environnement du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - CEA-Dase) a indiqué de son côté une magnitude de 4,3 pour le premier séisme.

Un projet de géothermie profonde impliqué ?

Ce tremblement de terre intervient un peu plus de six mois après une série de séismes liés à un projet de géothermie profonde. La préfecture du Bas-Rhin avait annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif de ce projet qui comportait deux forages à cinq kilomètres de profondeur au nord de Strasbourg, après cette série de séismes plus ou moins intenses - dont l'un de magnitude 3,5 le 4 décembre - et classés comme "induits" par le Renass. Fonroche géothermie, le porteur de projet, avait admis que ses activités étaient à l'origine de certains séismes.

Le séisme ressenti ce samedi pourrait être également lié au projet. "La localisation et la première estimation de profondeur nous font clairement penser que ces évènements sont dans la suite des précédents", a déclaré Jérôme Vergne, sismologue à l'Ecole et observatoire des sciences de la terre de Strasbourg.

"Nous avions continué à enregistrer une activité sismique persistante ces derniers mois. Le sous-sol met un certain temps à réagir à l'arrêt (du projet), et à retrouver un état de contrainte naturelle", a-t-il ajouté. "Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu aujourd'hui le séisme le plus important de la séquence".