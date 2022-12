Grâce à un récital face à la Corée du Sud, la Seleção brésilienne, bien aidée par le retour de Neymar, s'est imposée 4 buts à 1 lundi soir. Également qualifiée pour les quarts de finale, la Croatie, qui a remporté la première séance de tirs au but de la compétition face au Japon.

De leur côté, les Bleus reprennent l'entraînement cet après-midi, à quatre jours désormais de leur quart de finale face à l'Angleterre. L'objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible. Mais d'un point de vue financier, ce mondial est déjà une réussite pour la fédération. Il y a l'objectif sportif, fixé à Didier Deschamps et son staff, et l'objectif financier qui est déjà rempli. La FFF avait tablé sur un quart de finale dans son budget prévisionnel.

Quasiment 20 millions d'euros sont entrés dans les caisses fédérales. Si les Bleus atteignent les demi-finales, un peu plus de 7,5 millions d'euros viendront gonfler ses recettes. Le montant de 2018 n'est plus très loin. Les champions du monde avaient alors rapporté 32,5 millions d'euros à la fédération.

Cette dernière n'a pas voulu engager de dépenses cette année pour les lieux de supporters. Les fameuses "Casa bleue", mises en place précédemment dans les compétitions, n'existent pas au Qatar. Le relais a été pris par des entreprises. Sur la somme décrochée par les Bleus, 30% reviendront aux joueurs et au staff, selon les accords signés avant le tournoi.

À écouter également dans ce journal

Éducation - Dans un entretien exclusif, Emmanuel Macron dévoile sur RTL son projet pour l'école du futur. Plus de liberté donnée aux enseignants et des projets locaux qu'il s'engage à financer.

Faits divers - Placé en garde à vue, le youtuber Norman Thavaud est soupçonné de viol et corruption de mineur. Six victimes potentielles ont été identifiées.



Affaire Sarkozy - Le procès en appel de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence est ouvert depuis lundi. Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance.

