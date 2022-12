Coupe du monde 2022 : pourquoi c'est du 50-50 entre la France et l'Angleterre

Le rendez-vous est fixé. Pour la première fois de leur histoire, la France et l'Angleterre vont s'affronter dans un match à élimination directe en Coupe du monde, samedi 10 décembre (20h heure française) au Qatar. Les Bleus ont remporté leur 8e de finale face à la Pologne 3-1, quelques heures avant la victoire des Anglais 3-0 face au Sénégal, dimanche 4 décembre.

La question va animer les débats durant toute la semaine : qui est le favori ? "C'est du 50-50, estime Bruno Constant, spécialiste du foot britannique. Côté Anglais, on va dire qu'on est favoris parce qu'on a une belle équipe. Et du côté de l'équipe de France, on a une individualité qui fait très peur". "Avec Bruno, on va se régaler pendant cinq jours", poursuit Philippe Sanfourche, envoyé spécial de RTL au Qatar.

"On va tout décrypter : est-ce que Kylian Mbappé va pouvoir passer sur le côté gauche face à un défenseur, Kyle Walker, qui lui avait le plus grand mal en Ligue des champions ? Est-ce que Declan Rice au milieu de terrain va sortir les ballons de la même manière avec Antoine Griezmann et Adrien Rabiot qui lisent les trajectoires. Sur le côté technico-tactique, on va se régaler et on va arriver à la conclusion que ce sont deux énormes équipes avec des individualités partout, et qu'en fait c'est effectivement du 50-50".

Qui a le plus faim ? Philippe Sanfourche

"La vérité, c'est quoi ? Quand les deux équipes vont se présenter sur le terrain, il y a une seule chose qui va déterminer qui est favori : qui a le plus faim ? Est-ce que c'est le champion du monde en titre qui ne veut pas lâcher son gâteau ? Ou est-ce que c'est l'équipe d'Angleterre, qui est exactement l'équipe de France en 2018 ?"

