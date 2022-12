Coupe du monde 2022 : dix danses ont été créées par le Brésil pour célébrer leurs buts

Neymar et Paqueta danse pour célébrer un but lors du match les opposant à la Corée du Sud.

L'ailier droit brésilien Raphina l'avait annoncé : le Brésil est venu pour briller à travers leur foot, mais aussi par leurs pas de danses. Le match de la sélection brésilienne contre la Corée du Sud en huitième de finale a été une parfaite démonstration de cet entre-deux maîtrisé. Chacun des quatre buts inscrits a été célébré par une danse originale pensée et crée par les joueurs.

Lors du troisième but du Brésil, l'attaquant et auteur du but, Richarlison, est même allé danser avec son sélectionneur dans une séquence déjà mémorable. La fin du match a également été célébrée par une danse, dans l'euphorie collective. C'est à L'Équipe que l'un des neufs attaquants brésiliens, Raphina, avait confié que l'équipe brésilienne avait préparé une célébration différente pour ses dix premiers buts dans la compétition.



"Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après ? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose", a expliqué Raphina, lundi en conférence de presse.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info