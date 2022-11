Coupe du monde 2022 : les Bleus attendus au Qatar en fin d'après-midi

À J-4 du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 avec le match d'ouverture Qatar-Équateur (dimanche 20 novembre à 17h heure française), et seulement deux jours après leurs retrouvailles à Clairefontaine, les Bleus ont pris la direction de Doha, mercredi 16 novembre.

Le départ du Bourget était programmé à 10h30, pour un vol privé de six heures en direction la capitale du pays hôte avec l'espoir de s'extirper le plus rapidement possible de l'aéroport à l'arrivée. Et oui, même champions du monde en titre, les Bleus ne sont pas exonérés de passage en douane et l'expérience peut être longue au Qatar.

L'arrivée à l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France situé à 7 km au sud-ouest de Doha, est prévue en fin d'après-midi. Il y a deux heures de décalage horaire avec la France : c'est donc à 20h30 heure locale, soit 18h30 à Paris, que se tiendra la première séance d'entrainement à Doha. Il s'agira plutôt d'un décrassage, dans l'enceinte même de l'hôtel.

Taux d'humidité supérieur à 80%

Staff médical et préparateurs physiques ont mis en place un programme de transition pour acclimater les organismes à des températures aux alentours de 32 degrés, et surtout un taux d'humidité supérieur à 80%. C'est seulement jeudi 17 novembre, à cinq jours de France-Australie (mardi 22 novembre, 20h heure française) que les joueurs pourront totalement se livrer à l'entrainement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info