publié le 01/07/2019 à 22:27

En rupture avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot rebondit avec un transfert annoncé, lundi 1er juillet, à la Juventus Turin, où il va tenter de remettre sa carrière sur de bons rails.



Le dernier match de Rabiot remonte au 11 décembre. Depuis, un conflit avec le PSG autour d'une prolongation de son contrat l'a laissé en marge du groupe, tour à tour mis à pied ou simplement placardisé, sanctionné financièrement et détesté d'une grande partie des supporters.

Le contrat étant arrivé à son terme, ce dimanche, c'est libre qu'il s'est engagé avec la Juventus. Le club bianconero lui a versé une prime à la signature estimée à 10 millions d'euros mais pas un centime à son club formateur. Le milieu de terrain français, arrivé à l'aéroport de Turin dans un vol privé accompagné de ses deux frères et de sa mère et agente, a passé sa visite médicale ce lundi et a signé dans la foulée un contrat qui prévoit un salaire estimé à sept millions d'euros annuels.

