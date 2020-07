publié le 29/07/2020 à 19:00

Marseille, ses plages, la chaleur du moment, son vieux port et son stade Vélodrome que la nouvelle municipalité n’hésiterait pas à vendre.

Tout est parti de cette petite phrase du premier adjoint à la mairie de Marseille lundi dernier lors du conseil municipal : "Je ne change pas une virgule de ce que j'ai déjà dit, si l'OM est acheteur, vendons lui le stade". Benoît Payan s'explique : "Pour l'instant l'OM n'a pas fait part de sa volonté d'acheter le stade. Mais si Panzani ou si Qatar Airways veut acheter le stade, on ne leur vendra pas bien évidement."

Lionel Tonini, supporter emblématique de l'OM est tout simplement contre la vente du stade : "Cela veut dire que tu vas vendre ton patrimoine au premier Américain ou Mongolien et ça va te rapporter quoi ? Rien". Trois à quatre euros par mois et par habitant, une charge qui pèse sur les impôts locaux et qui fait dire à certains supporters 'pourquoi pas'. Si c'est pour regagner du pouvoir d'achat, alors oui. Si c'est juste un coup de communication, remettez-vous au travail messieurs et allons de l'avant."

La Ville pense aussi à transférer la gestion du stade à la métropole pour alléger les impôts des Marseillais.

