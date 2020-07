publié le 30/06/2020 à 03:27

Ce serait une première depuis 4 ans et la demi-finale victorieuse face à l'Allemagne lors de l'Euro 2016. Les Bleus, devenus depuis champion du monde, pourraient revenir jouer au Vélodrome durant l'automne 2020. Un match dans le superbe écrin marseillais et devant l'un des publics les plus bouillants de France et pour une affiche que l'on ne connait pas encore.

Selon les informations de La Provence, l'équipe de France de football reviendrait à Marseille pour disputer soit un match de Ligue des nations (face au Portugal le 11 octobre, ou contre la Suède le 17 novembre). Mais le match pourrait aussi être amical, face à un adversaire là encore inconnu.

Le journal rappelle qu'historiquement, la France a joué des matchs devenus légendaires dans le stade Vélodrome. Parmi eux, le mythique France-Portugal en demi-finale de l'Euro 84. Mais le public marseillais peut s'avérer insoumis et ne pas montrer un soutien indéfectible aux Bleus. En 2009 contre l'Argentine, il avait ainsi en partie soutenu les joueurs entraînés alors par Diego Maradona.