Mort de Jacqueline Sauvage : l'hommage et la colère de Muriel Robin

publié le 29/07/2020 à 16:45

Jacqueline Sauvage, symbole des violences conjugales, est décédée le 23 juillet 2020 à 72 ans. Ses obsèques se sont tenues mardi 28, "dans la plus stricte intimité", selon une information de La République du Centre, confirmée par son avocate jointe par RTL.

Condamnée pour avoir tué son mari violent, Jacqueline Sauvage avait été graciée par le président de la République François Hollande en 2016. Le combat de Jacqueline Sauvage et sa vie ont ensuite donné lieu à un téléfilm, Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi (2018) d'Yves Rénier avec Muriel Robin dans le rôle de Jacqueline Sauvage. L'actrice a tenu à lui rendre hommage, mais a aussi exprimé sa colère contre l'État qui, selon elle, "ne fait pas assez" pour les victimes des violences conjugales.

"La souffrance de Jacqueline n'aura pas servi à rien. En revanche, la souffrance de beaucoup d'autres, plus de 300 par an, n'est pas entendue", estime Muriel Robin sur Europe 1. "Il y a plein de Jacqueline Sauvage en France et dans le monde. On ne fait pas assez pour elles. Qui aura ces cadavres sur la conscience ? On a avancé avec le cas de Jacqueline Sauvage, mais dans le même temps on recule. On continuera de se battre", poursuit-elle.

Muriel Robin a rencontré Jacqueline Sauvage

L'actrice et humoriste affirme aussi avoir rencontré Jacqueline Sauvage, qui, selon elle, "avait vécu sa grâce comme une justice, un soulagement, un cadeau, mais aussi comme l'injustice pour ceux qui ne l'ont pas crue". "Quand on s'appelait au téléphone, je lui demandais comment elle allait. Elle me répondait : 'je n'ai plus peur'. C'est bien de se lever le matin et de ne pas avoir peur".

> Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi | extrait | téléfilm