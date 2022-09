À la fin des année 1980, des foulements de foule dans le stade de Hillsborough avaient fait près de 100 morts parmi les fans de Liverpool, au moment où commençait un match entre leur club et Nottingham Forest.

Pour une survivante de ce drame et membre d'un groupe de soutien des victimes de Hillsborough, les incidents du Stade de France ont réveillé les traumatismes de 1989 : "De nombreuses personnes qui étaient à Paris, en mai dernier, continuent d'être traumatisées. Pas seulement par les événements de ce jour, mais aussi par les souvenirs du drame d'Hillsborough."

Elle met en avant les points communs des incidents de Hillsborough et du Stade de France : "Ce qui les a le plus traumatisé, c'est d'abord le fait de se sentir enfermés, à cause de la mauvaise gestion de la foule par les autorités. Ensuite, des familles ont été attaquées ce jour-là. Certaines par des membres de gangs locaux, d'autres par la police elle-même. Enfin, ce qui leur a rappelé le traumatisme de Hillsborough, c'est le fait d'être accusé de ce qui s'est passé. C'est rare que les victimes soient accusées d'avoir causé cette tragédie."

Pour la membre du groupe de soutien, le temps pris pour établir les responsabilités au Stade de France a un impact sur la mentalité des victimes : "Je dirais juste que ce qui peut aider les gens à sortir de cette détresse, c'est qu'il y ait une responsabilité établie. Je pense que le temps que cela prend d'avoir des réponses, et le temps que cela prend d'innocenter ceux qui étaient là, ça empire les choses", conclue-t-elle.

À écouter dans ce journal

Floride - L'ouragan Ian a été rétrogradé en tempête tropicale mais a fait des dégâts énormes dans l'État. Deux millions et demi de personnes sont toujours privées d'électricité et l'état de catastrophe naturelle majeure a été décrété.

Manifestations - À l'appel de la CGT, près de 50.000 personnes se sont rassemblées dans les rues partout en France, selon les organisateurs, pour manifester contre la réforme des retraites mais également le pouvoir d'achat.

Nordstream - Certains experts ont qualifié les fuites des gazoducs, désormais au nombre de 4, de "bombe climatique". Le Conseil de Sécurité de l'ONU va se réunir demain pour discuter de ce sujet.

