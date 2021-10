Les infos de 18h - Ballon d'Or 2021 : la cote de Benzema ne cesse de grimper

Deux réalisations qui tombent à pic ! Les deux derniers buts en Bleu de Karim Benzema, contre la Belgique et l'Espagne durant le Final Four de la Ligue des Nations pourraient bien lui ouvrir la voie du Ballon d'Or. En effet, la cote de Karim Benzema ne cesse de grimper.

L'idée d’associer son patronyme à ceux de Kopa, Platini, Papin et Zidane au palmarès prend de l’ampleur. Avec 34 buts et 13 passes décisives en 48 matches en 2021, club et sélection confondus, Benzema affole les compteurs. Surtout, il vient de décrocher un titre, la Ligue des Nations, en étant décisif, au moment où les 30 nommés pour le Ballon d’Or étaient divulgués et que les votes s’ouvraient. Idéal pour marquer les esprits.

Mais ce n’est pas tout. Benzema peut également compter sur le lobbying du Real Madrid, club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux et qui a tweeté après le succès des Bleus : "Félicitations à notre joueur spectaculaire, Benzema Ballon d’or !". Même l’Italie, championne d’Europe, s’inquiète. Car avec 5 nommés, le risque d’une division des votes, comme pour les Français après la Coupe du monde 2018, est grand.

Alors oui, Benzema peut rêver de Ballon d’Or ! D’ailleurs Lionel Messi, en lice pour un 7e sacre, l’a récemment cité comme un sérieux candidat au Trophée.

À écouter également dans ce journal

Afghanistan - Fawad va retrouver sa famille. La femme et les 3 enfants de Fawad étaient bloqués en Afghanistan depuis des semaines. Ce père de 34 ans a appris ce lundi 11 octobre que sa famille avait pris l'avion pour rallier la France.



Seine-et-Marne - Un élève de terminale scolarisé dans un lycée de Combs-la-Ville a violemment poussé au sol sa professeure en cherchant à quitter sa salle de classe. L'enseignante a décidé de porter plainte.

CAF - La surprise fut de taille pour les utilisateurs qui ont essayé d'accéder à leur espace personnel sur le site de la CAF ce dimanche 10 octobre. Après avoir rentré leurs identifiants, plusieurs personnes ont eu accès aux données et demandes d'autres allocataires.