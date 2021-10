Afghanistan : Fawad va retrouver sa famille bloquée depuis des mois à Kaboul

Fawad, sa femme et leurs trois enfants avaient rejoint l’Afghanistan début juillet pour une dernière visite à la famille avant le départ des Américains. Mais avec l'arrivée subite des Talibans au pouvoir, ils sont restés bloqués dans le pays. Seul Fawad, ancien interprète de l’armée française, avait été rapatrié.

Le 9 septembre dernier, RTL vous proposait un document dans lequel vous pouviez entendre l'appel téléphonique émouvant d'un père à ses enfants bloqués à Kaboul. "Comment ça va, ma fille ?", demandait-il. "On est chez notre tante. On ne sort pas dehors. On a très, très peur des Talibans", répondait la fillette demandant à son papa qu'il "nous sorte vite, vite d'ici". La famille était hébergée par ses deux belles-sœurs, médecins à l'hôpital de Kaboul, qui ne travaillent plus depuis la prise de pouvoir des Talibans.

Un mois plus tard, Fawad va pouvoir retrouver ses enfants, Giti 11 ans, Mossarat 7 ans et la petite dernière Salman 3 ans. Son visage s’est illuminé ce matin peu après 10 heures dans le bureau de son entreprise d’emballage alimentaire lorsqu’il a reçu une petite vidéo de sa femme et ses trois enfants à bord d’un avion prêt à décoller de l’aéroport de Kaboul pour Mashhad, en Iran.

Livrée à elle-même, cette famille a fait le tour des ambassades des pays voisins ces quinze derniers jours pour tenter d’obtenir un visa et fuir l’Afghanistan… C’est avec l’Iran que ça a fonctionné. Le vol commercial a été confirmé samedi mais Fawad craignait encore ce matin une réaction des Talibans : "J'avais peur que les Talibans bloquent ma femme et mes enfants" à l'aéroport car il n'étaient pas accompagnés par un homme, confie Fawad au micro de RTL. "Tout le monde pensait que ce ne serait pas possible. Je me suis dit qu'ils resteraient là-bas à vie", poursuit-il, se disant "content" et "soulagé".

Sans nouvelle de sa famille privée d’internet depuis l’envoi de la vidéo, Fawad a quand même pris soin de vérifier que l’avion avait bien atterri en Iran, comme prévu vers 12h30. Pleinement rassuré, Il a alors rejoint une salle de sport comme il le fait depuis des mois pour se changer les idées avant de reprendre le travail. Demain, il sera à Roissy pour accueillir sa femme et ses trois enfants.