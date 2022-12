Les infos de 12h30 - France-Angleterre : Kylian Mbappé, la force tranquille

Kylian Mbappé n'a que 23 ans, mais c'est déjà un guide. C'est un rôle très nouveau pour lui, avec son caractère impulsif. Il pouvait parfois impressionner voire irriter au sein du groupe. Ça a laissé place à une zénitude totale de la part de ce garçon, qui s'est coupé du monde extérieur pour mieux vivre de l'intérieur la vie avec ses coéquipiers.

Même les plus anciens comme Olivier Giroud ont noté positivement cette métamorphose : "C'est plus facile d'évoluer sur le terrain en étant détaché et en essayant de ne pas prendre en compte l'importance de l'évènement. Lui paraît serein, lucide, calme. C'est ce pourquoi aussi il ne parle pas beaucoup dans la presse, je pense qu'il veut surtout se concentrer sur le terrain. C'est tant mieux pour nous, il est en pleine forme et j'espère qu'il continuera à être aussi détendu et serein.

S'il marque ce soir, Kylian Mbappé sera impliqué sur les huit derniers buts inscrits par les Bleus dans une Coupe du monde. ce n'est jamais arrivé dans l'histoire d'un Mondial depuis que les statistiques existent.

À écouter également dans ce journal

Maroc-Portugal - Le Maroc rêve d'être la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde. Plus de 1.200 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne lors du match qui débute à 16h.

Val-d'Oise - L'octogénaire roué de coups par son voisin à Bezons a succombé à ses blessures. Le suspect a été mis en examen et est en détention provisoire.

Lille - Un mois après l'effondrement de deux immeubles qui a coûté la vie à un médecin, les signalements pour fissures et les évacuations se multiplient.

