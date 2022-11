Lille : deux immeubles s'effondrent dans le centre-ville

Ce samedi 12 novembre, deux bâtiments situés au 44 rue Pierre Mauroy, en plein centre-ville de Lille, se sont effondrés. Pour l'heure, on ignore s'il y a des blessés, les pompiers sont sur place et le périmètre a été totalement bouclé. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent un important tas de gravats, dans cette rue commerçante du centre-ville, duquel se dégage encore un nuage de poussière.

L'un des immeubles abritait le magasin culturel France-Loisirs, en face de la Poste. Selon les informations de la Voix du Nord, l'effondrement a eu lieu peu après 9h ce samedi matin. L'un des deux bâtiments avait été évacué pendant la nuit, a indiqué à l'AFP la maire de la ville Martine Aubry.

"Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s'est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé", a-t-elle indiqué. Il a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d'évacuer l'immeuble, estimant "qu'il y avait un vrai risque", selon la maire.

"On a entendu un bruit de quelques secondes, tout doucement au début. On a pensé que c'était l'échafaudage qui tombait", a raconté Ludovic Ficher, qui travaille dans un immeuble mitoyen. "Quand on s'est rendu compte que c'était tout l'immeuble qui était en train de s'effondrer, on est tous partis en courant", a-t-il ajouté. "J'ai eu la peur de ma vie."

