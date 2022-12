Le DÉBAT - Coupe du monde 2022 : Mbappé est-il le meilleur joueur de ce Mondial ?

Meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar avec cinq réalisations en quatre rencointres, soit deux de plus que ses neuf poursuivants, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de la compétition alors qu'il ne reste que huit matches à jouer, les quarts, les demies, la petite et la grande finale ?

Encore très impressionnant sur ses deux buts marqués face à la Pologne, la star du PSG a "bâti sa saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement", a-t-il annoncé. "Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé". Si l'équipe de France est éliminée en quart face à l'Angleterre, une autre figure pourrait lui damé le pion.



Neymar, qui n'a disputé que deux matches et marqué une fois sur penalty, le Portugais Gonçalo Ramos, auteur d'in triplé face à la Suisse en 8es, ou encore Lionel Messi, si l'Argentine bat les Pays-Bas et poursuit l'aventure, sont d'autres figures qui peuvent encore crever l'écran.

