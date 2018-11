publié le 28/11/2018 à 07:22

Ils seront bel et bien là. Neymar et Kylian Mbappé, de retour de blessures, sont aptes pour la réception décisive de Liverpool en Ligue des champions. Les deux stars du Paris Saint-Germain sont "en forme" et seront "titulaires" ce mercredi 28 novembre, a assuré Thomas Tuchel à la veille de ce choc européen. "Ils ont fait un entraînement complet lundi et mardi. Il n'y a pas de problème pour qu'ils soient titulaires demain. (...) Il n'y a pas de risque", a-t-il expliqué.





Une rencontre à quitte ou double pour le club de la capitale. Le PSG, 3e du groupe C, joue sa survie en Ligue des champions et pourrait quitter prématurément la compétition européenne.

Neymar (élongation aux adducteurs) et Mbappé (contusion à l'épaule) étaient sortis en cours de match avec leurs sélections respectives, lors de Brésil-Cameroun et France-Uruguay. Des blessures qui les avaient contraint à déclarer forfait lors du match de championnat face à Toulouse samedi 24 novembre.

