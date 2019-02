PSG-Toulouse : les Parisiens s'imposent sans briller

publié le 24/11/2018 à 16:00

Paris signe sa 14e victoire en autant de journées en Ligue 1. Les Parisiens ont en effet battu Toulouse (1-0) sans panache, en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, espérés mercredi 28 novembre pour le choc contre Liverpool où il faudra montrer beaucoup plus.



Au Parc des princes, l'invincible leader du Championnat a étiré sa série victorieuse d'une unité face à un modeste adversaire (15e) malgré une prestation moyenne. Juste le minimum avant la réception des finalistes de la dernière édition de Ligue des champions.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel voulait éviter toute fausse note après une semaine difficile, lui qui a perdu sur blessure ses deux pépites Neymar (adducteurs) et Mbappé (épaule). En attendant leur retour, espéré dans quatre jours face aux Reds, il a pu compter sur l'inusable Edinson Cavani.

Edinson Cavani régale le public

Sur la première occasion du PSG, démarrée sur une frappe d'Angel Di Maria repoussée, l'Uruguayen a régalé le public avec un enchaînement des deux pieds qui a fait mouche (9e). Dos au but, "El Matador" s'est remis face à la cage de Baptiste Reynet d'une subtile déviation du pied gauche au-dessus de la jambe du défenseur Kelvin Amian, avant de conclure directement du droit en volée.



Après son triplé contre Monaco (4-0) avant la trêve internationale, le meilleur buteur de l'exercice précédent continue de soigner ses statistiques personnelles. Il en est désormais à neuf réalisations, en autant de rencontres. De l'autre côté du terrain, son gardien Gianluigi Buffon, aligné aux dépens de l'international français Alphonse Areola, a passé une fin d'après-midi assez tranquille face à des Toulousains sevrés de ballon.



En première période, le doyen italien de 40 ans n'a eu qu'à sécuriser un centre de Mathieu Dossevi sans danger (15e) et une frappe de Max-Alain Gradel (40e), auteur par ailleurs d'une bicyclette au-dessus (38e). Ses seules grosses frayeurs sont intervenues en fin de partie sur un tir de Firmin Mubele, difficilement repoussé (76e) avec l'aide d'un partenaire, puis une frappe dans le temps additionnel.

Retour de Dani Alves

L'ancien portier de la Juventus Turin aura très probablement beaucoup plus de travail s'il venait à être titularisé mercredi - l'option la plus probable - face aux redoutables attaquants anglais Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Le PSG ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions non plus, même si Di Maria s'est démené sur le flanc gauche de l'attaque avec de jolis dribbles, des centres et de délicates passes entre les lignes.



Positionné à l'opposé sur l'aile droite, le jeune Moussa Diaby (19 ans) s'est lui aussi de nouveau illustré en offrant "l'intensité" souhaitée par Tuchel avant le match, que ce soit dans le repli défensif comme dans le jeu vers l'avant. Autre bonne nouvelle pour l'entraîneur allemand : ses défenseurs Layvin Kurzawa et Dani Alves ont fait leur retour dans le groupe parisien après de longues semaines d'absence.



Si le latéral gauche français, opéré mi-septembre d'une hernie discale, n'est pas entré en jeu, le Brésilien de 35 ans a lui foulé la pelouse pour les vingt dernières minutes. C'est un petit événement pour l'ancien joueur de la Juventus et du Barça, privé du Mondial 2018 à cause d'une grave blessure contractée il y a six mois et demi en finale de la Coupe de France. Son come-back intervient aussi au meilleur moment pour Tuchel qui pourra s'appuyer sur l'expérience d'Alves, vainqueur de la Ligue des champions en 2009, 2011 et 2015, dans les deux derniers matches de groupe décisifs pour l'avenir du PSG en C1.