et Martin Planques

publié le 27/11/2018 à 18:47

Un prisonnier de 78 ans, en fauteuil roulant, très diminué physiquement, déjà condamné à trois peines de prison à vie, affirme avoir commis plus de 90 crimes en un demi siècle, dans 14 états américains.



Le mode opératoire : des femmes qu’il repérait dans des bars, agressait sexuellement, violait parfois, et étouffait ensuite. Son plaisir sexuel venait visiblement au moment de la strangulation. Le déclic est venu d'un policier texan qui, après une visite en prison pour une affaire, a gagné sa confiance. Depuis des enquêteurs chargés de "cold cases" (affaires classées) venus de tous les États-Unis viennent questionner le prisonnier.

Et ceux-ci ont confié au New York Times, qui révèle cette histoire, que le vieil homme parle sans remords et semble même plutôt excité de pouvoir raconter ses crimes. Il donne beaucoup de détails dans ses confessions, y compris sur les endroits où il a laissé les corps.

Pour l’instant les enquêteurs disposent d’éléments pour confirmer son implication dans une trentaine de meurtres. Mais ils affirment n’avoir aucune raison de penser que le prisonnier affabule pour les autres crimes. Jusqu’à présent, le "record" pour un serial killer est une condamnation pour 49 meurtres.