Les actualités du 18h - Lyon-Barça : la mise en garde de Sydney Govou

publié le 19/02/2019 à 18:49

La jeunesse lyonnaise face au Barça, sa grandeur, son prestige et sa star Lionel Messi. De retour en 8es de finale de la Ligue des champions après sept ans d'absence, l'OL va devoir regarder son adversaire espagnol dans les yeux, au risque sinon de vivre 90 minutes douloureuses.



L'ancien de la maison Sydney Govou (1999-2010) a payé pour le savoir. "Le risque, c'est d'être spectateur, et là c'est pire que tout, explique celui qui est aujourd'hui âgé de 39 ans. Le terrain devient très grand, le ballon va très vite, les joueurs vont trop vite et comme on dit il y a le brouillard, on ne peut rien faire".

En six confrontations en Ligue des champions, Lyon n 'a jamais battu le FC Barcelone. Les deux dernières remontent à la saison 2008-2009, déjà en 8es de finale. L'Ol avait tenu le choc (1-1) à l'aller à domicile, avant d'exploser au retour au Camp Nou (5-2).

À écouter également dans ce journal :

Cimetière profané - Une centaine de tombes ont été couvertes de croix gammées à Quatzenheim, en Alsace. Un choc dans ce petit village de 800 habitants, mais aussi un choc dans toute la France alors qu'un peu partout se préparent des marches contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après-midi.



Karl Lagerfeld - Il était un créateur, une marque, une icône mondiale de la mode. Karl Lagerfeld s'est éteint à l'âge de 85 ans. Bernard Arnault, patron du groupe LVMH qui possède la marque Fendi, s'est confié en exclusivité à Monique Younès pour RTL.



Alexandre Benalla - L'ancien collaborateur de l'Élysée dormira-t-il ce soir derrière les barreaux ? La menace est bien réelle. L'homme de 27 ans n'a jamais été aussi proche de la case prison.



Marseille - Deux personnes ont été attaquéescet après midi en pleine rue. Elles ont été blessées par un homme armé d'un couteau. La police a fait feu, l'homme est blessé.