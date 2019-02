publié le 19/02/2019 à 12:30

Le grand couturier et photographe Karl Lagerfeld est mort le mardi 19 février 2019 à l’hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine, a-t-on appris à la mi-journée.



Des rumeurs sur l'état de santé déclinant du Kaiser de la mode mondiale s'étaient faits entendre lors de la dernière Semaine de la mode parisienne à la fin du mois de janvier 2019. "Fatigué", Karl Lagerfeld n'était pas apparu à l'issu des deux défilés Chanel, à l'ambiance très XVIIIème siècle, organisés au Grand Palais à Paris.

Karl Lagerfeld n'était pas non plus venu saluer le public après le deuxième défilé. Une critique de la mode chevronnée avait déclaré ne pas avoir de souvenir du créateur manquant un seul défilé de Chanel à Paris au cours de ses quarante années passées dans la maison de couture fondé par Gabrielle Chanel et ressuscité par l'imagination de Karl Lagerfeld.

Une absence inédite pour Le Figaro qui a assuré à l'époque que le couturier, âgé de 85 ans (même s'il entretient le flou sur sa date de naissance), n'a "jamais manqué" de saluer le public après les défilés depuis ses débuts chez Chanel en 1983. Le quotidien soulignait que le couturier était "déjà très affaibli" le jour précédent tout en se voulant rassurant et sans préciser l'origine de cette soudaine fatigue.