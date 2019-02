VIDÉO - Quand Karl Lagerfeld se confiait à Marc-Olivier Fogiel sur "Le Divan"

publié le 19/02/2019 à 14:34

En 2015, Marc-Olivier Fogiel recevait Karl Lagerfeld dans l'émission Le Divan, diffusée sur France 3. Le créateur de mode, dont on a appris la mort à l’hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine, s'était livré alors sur son passé et sa carrière. Il avait notamment déclaré ne pas vouloir s'arrêter de travailler : "je n'ai jamais pensé à la retraite", affirmait-il. "Le comble du luxe, c'est d'avoir les moyens d'être en dehors de la réalité", disait-il encore.



Photographie, musique, parfumerie : à 85 ans (âge sur lequel il a toujours entretenu le flou), Karl Lagerfeld, en plus de son activité de directeur artistique chez Chanel, était un touche-à-tout.

L'"homme sans âge" déclarait chez Marc-Olivier Fogiel que "les cimetières sont remplis de gens indispensables", mais qu'en attendant, il pouvait "encore servir". Karl Lagerfeld s'était aussi confié sur son rapport à l'autorité : "Je déteste le mot 'patron', je vomis la hiérarchie". Le créateur voulait tout faire lui-même, sinon ça ne l'"intéresse pas" !

> Portrait de Karl Lagerfeld, célèbre couturier décédé mardi 19 février 2019 Crédit Image : AFP | Crédit Média : RTL | Date : 19/02/2019