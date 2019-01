publié le 16/01/2019 à 08:36

Le match nul contre Monaco a enfoncé l'Olympique de Marseille un peu plus dans la crise, dimanche 13 janvier. Après une défaite prématurée en Coupe de la ligue contre Strasbourg en quart de finale quelques jours plus tôt, une partie des supporters phocéens n'a pu cacher sa colère. Un manque de soutien que n'a pas manqué de souligner Rudi Garcia en conférence de presse, après la rencontre face à Monaco.



"Il a fallu jouer avec une partie des supporters qui étaient contre nous mais qui étaient aussi plus que contre nous, puisqu'ils encourageaient Monaco", a regretté l'entraîneur de l'OM. "Donc c'est difficile à vivre au niveau confiance pour les joueurs, et c'est pour ça que je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs", a-t-il poursuivi. "J'ai vu une équipe de l'Olympique de Marseille qui dans les 30 dernières minutes, a tout fait pour gagner".

Rudi Garcia s'est même demandé si ses joueurs n'auraient pas pu l'emporter avec un peu plus d'encouragements : "On peut même s'interroger si en seconde période, avec un soutien sans faille comme on le connaît à l'habitude, on aurait pas eu plus de chances de gagner".

Le coach phocéen demande désormais à ce que "tout le monde" soit derrière son équipe. "On fera les comptes à la fin mais en attendant, on sera plus fort tous ensemble", conclut-il. Un message entendu par les supporters ? Réponse ce mercredi 16 janvier à Saint-Étienne, où les Marseillais joueront un match comptant pour la 17e journée de Ligue 1.

