"C'était un véritable élan du coeur, ce n'était pas quelque chose de calculé". Corinne Savonitto, coprésidente de l'Association de Bienfaisance Contre le Dénuement (ABCD, ndlr) n'en revient toujours pas. Alors qu'elle et plusieurs membres de l'association effectuaient une maraude dans le VIIIe arrondissement de Marseille, ils ont reçu un coup de pouce inattendu : celui du joueur de l'OM Lucas Ocampos.



Comme le raconte La Provence, le milieu de terrain argentin passait en voiture dans le secteur avant de ralentir le pas à hauteur des bénévoles. "Au départ, nous voulions simplement lui faire un coucou", explique Corinne Savonitto. "Nous avons toqué à sa vitre, il nous a demandé ce que nous faisions. C’est là qu’il a garé son véhicule, en est descendu et a voulu savoir ce dont nous avions besoin".

Lorsque nous mettions deux paquets de pâtes, lui en ajoutait dix Corinne Savonitto, coprésidente de l'Association de Bienfaisance Contre le Dénuement Partager la citation





Lucas Ocampos a alors accompagné les membres de l'ABCD dans la supérette la plus proche et ne s'est arrêté qu'une fois "que le chariot était plein", confie la coprésidente quelque peu embarrassée par la générosité du footballeur. "Lorsque nous mettions deux paquets de pâtes, lui en ajoutait dix. Même chose pour le riz. Pour nos distributions, nous avons aussi besoin de vaisselle jetable et je pense qu’il a littéralement dévalisé le rayon de la supérette", souligne-t-elle.

Une aide considérable pour l'association

Grâce à ce geste spontané, l'association est "tranquille pour un moins au niveau des couverts", même chose pour les repas. Et le finaliste de la Ligue Europa ne s'est pas arrêté là : "Il nous a dit qu’il devait rentrer tôt parce qu’il avait le déplacement pour Chypre à préparer, mais il a quand même pris le temps de rester un peu avec nous et de s’intéresser à ce que nous faisons. Il a posé des questions", a salué Corinne Savonitto. "Un moment magique" qui s'est achevé sur quelques photos souvenirs acceptées avec plaisir par le joueur.