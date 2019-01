publié le 16/01/2019 à 06:39

Le président de la République a lancé hier, mardi 15 janvier, le grand débat national. Cette première réunion en Normandie s'est achevée à 22h10. Plus de 6h30 d'échanges à bâton rompu : tout y est passé. Le chef de l'État, accueilli froidement par les 600 élus, leur a répondu point par point, entrant souvent dans les détails, oubliant l'heure même et assumant sa politique fiscale. Il n'entend pas revenir sur la réforme de l'ISF.



"Il ne faut pas raconter des craques, c’est pas parce qu’on remettra l’ISF comme il y a un an et demi que la situation d’un seul "gilet jaune" s’améliorera. Ça c’est de la pipe. Ce que je sais c’est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir, de créer de l’emploi, ils diraient ‘bon celui-là il est comme les autres dès qu’il y a un coup de grisou il remballe ses idées et il est reparti", a déclaré Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a été très méfiant sur le référendum d'initiative citoyenne (RIC). "On peut prendre des décisions populaires par référendum" dit-il "mais rarement des décisions difficiles», attention à ne pas tuer la démocratie parlementaire".

À écouter également dans ce journal

Limitation à 80km/h - Emmanuel Macron s'est montré prêt à des concessions sur les 80km/h. "Je suis ouvert au débat", a-t-il dit, "s'il y a des propositions intelligentes et tout aussi efficaces pour la sécurité routière". Il laisse entendre que les limitations pourraient être décidées localement.



Brexit – La Grande Bretagne plonge un peu plus dans l'inconnu. L'impasse est totale après le rejet de l'accord sur le Brexit. Vote sans ambiguïté à la Chambre des communes : 432 députés ont voté contre, 202 seulement l'ont approuvé.



PMA - La mission parlementaire sur la prochaine loi bioéthique préconise d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules avec un remboursement de la Sécurité sociale.