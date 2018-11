publié le 05/11/2018 à 08:23

Rien ne va plus à l'OM. Les Marseillais se sont fait malmenés dimanche 4 novembre à Montpellier. L'Olympique de Marseille s'est incliné 3 à 0. C'est sa troisième défaite consécutive. Et c'est un Rudi Garcia très en colère qui est apparu en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM appelle à des remises en question de la part de ses joueurs.



"Je suis autant responsable que les joueurs de cette défaite. Mais mon équipe, c'est celle de la première période, pas celle de la deuxième période, ça c'est sûr. Donc il va falloir qu'il y ait des remises en causes individuelles et collectives. On est trop irréguliers, on est trop sur courant alternatif, pas que dans le jeu mais aussi dans les attitudes".

L'Olympique de Marseille est désormais 6e au classement, à 6 points derrière le nouveau dauphin Montpellier.

