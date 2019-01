et Thomas Pierre

publié le 16/01/2019 à 05:09

Des proches du Carlos Ghosn aurait profité des largesses du patron déchu de Renault-Nissan, selon les Échos. La première bénéficiaire serait sa sœur. Via une institution de donations, dont elle était la seule bénéficiaire, Claudine Oliveira aurait touché plus de 600.000 euros en 13 ans.





Sur une note, c'est Carlos Ghosn en personne qui accorde un versement de 30.000 euros pour l'année 2010. Officiellement pour sa contribution spéciale en faveur de Nissan. En 2014, Carlos Ghosn demande via un avocat à Nissan de payer rapidement 55.000 euros au yacht club de Rio de Janeiro.

Puis nos confrères des Échos ont consulté un e-mail daté de septembre 2017, dans lequel la femme de Carlos Ghosn écrit à un salarié de Nissan mis à la disposition du couple pour gérer leur villa au Liban. Carole Ghosn demande le règlement de la facture d'un lustre à 65.000 euros. Dans une résidence dont l'achat et les travaux ont coûté plus de 16 millions.

Enfin, dans un dernier document, de 2017 Carlos Ghosn hausse le ton. Il s'étonne qu'une facture des travaux de sa villa libanaise n'ait pas encore été payée. Il écrit, toujours à un salarié de Nissan, "si vous ne parvenez pas à régler le problème, je vais devoir payer moi-même." Carlos Ghosn en avait manifestement perdu l'habitude.

