publié le 08/06/2019 à 07:48

Quatre buts marqués, aucun encaissé, des sourires sur le terrain, sur le banc de touche et dans les tribunes du Parc des Princes : l'équipe de France féminine de football a passé une soirée parfaite, vendredi 7 juin, en ouverture de "son" Mondial à domicile. C'est Eugénie Le Sommer qui avait montré la voie dès la 9ème minute, dans un Parc des Princes tout acquis à la cause des tricolores.





"On ne savait pas trop à quoi s'attendre avant le match même si on savait que le public allait être derrière nous. On a senti le public tout de suite derrière nous, c'était une atmosphère incroyable. Le public a été formidable ce soir, c'était une soirée parfaite. Gagner ce premier match au Parc des Princes devant autant de monde, c'est juste extraordinaire", confie l'attaquante des Bleues.

Pour les Bleues, rendez-vous mercredi contre la Norvège. Les norvégiennes, opposées samedi dans le même groupe, au Nigeria à 21 h à Reims.

À écouter également dans ce journal

Roland-Garros - Pas de miracle pour Roger Federer. Le Suisse s'est incliné en 3 sets face à Rafael Nadal qui disputera sa 12ème finale Porte d'Auteuil.



Renault - Le gouvernement tourne la page du mariage Renault - Fiat. Accusé par le constructeur italien d'avoir fait capoter le rapprochement, l'exécutif donne sa priorité à l'alliance entre Renault et Nissan avant d'autre partenariats.



Alimentation - L'État, appelé également à la rescousse par le Secours Populaire après la découverte de steaks hachés frauduleux, distribués par une entreprise française à des associations d'aide aux plus démunis.



Politique - Les tensions se poursuivent à la France Insoumise après le mauvais score des élections européennes. Dans une note interne dévoilée par le journal Le Monde, 42 cadres et militants dénonçaient le fonctionnement du mouvement.