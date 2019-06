VIDÉO - France-Corée du Sud : l'émotion des Bleues pendant "La Marseillaise"

publié le 07/06/2019 à 22:10

C'est dans l'émotion que l'équipe de France féminine de football a débuté son Mondial. Les joueuses de Corinne Diacre ont entonné une vibrante Marseillaise, portées par les 48.000 personnes présentes dans un Parc des Princes chauffé à blanc, ce vendredi 7 juin.



Ce moment de communion avec leurs supporters, à quelques minutes de leur match face à la Corée du Sud, a particulièrement ému Gaëtane Thiney et Marion Torrent, qui n'ont pas pu retenir leurs larmes.

Pas de quoi inquiéter les Bleues qui ont démarré très fort la compétition grâce à un but d'Eugénie Le Sommer dès la 9e minute de jeu. À la mi-temps, la France menait 3-0 pour son match d'ouverture. Les Bleues, dans le groupe de la Norvège et du Nigeria, rêvent d'un premier sacre international, un an après celui de leurs collègues masculins.