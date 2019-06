publié le 07/06/2019 à 21:38

La Coupe du Monde dames 2019 de football, pour la première fois organisée sur le sol français, est lancée et parfaitement lancée pour l'équipe de France de Corinne Diacre, candidate légitime au sacre un an après celui des messieurs en Russie.



Les Bleues ont mis un peu moins de neuf minutes pour trouver la faille face à la Corée du Sud, 14e nation mondiale (la France est 4e) lors du match d'ouverture disputée au Parc des Princes, le stade habituel du Paris Saint-Germain. C'est l’inévitable Eugénie Le Sommer qui a ouvert le score sur un service de Amandine Henry depuis le côté droit.

La meilleure buteuse en activité de la sélection bleu-blanc-rouge porte son total à 75 réalisations en 160 sélections et n'est plus qu'à six longueurs du record de Marinette Pichon (81 entre 1994 et 2006).

La France a cru doubler la mise à la 27e minute sur une superbe volée d'une autre joueuse de l'Olympique Lyonnais, Griedge Mbock-Bathy, mais l'arbitre a refusé le but pour une position de hors jeu après utilisation de l'assistance vidéo.

Ce n'était finalement que partie remise avec le but du break inscrit par la compère de Mbock en défense centrale à l'OL : Wendie Renard. 21e réalisations en Bleu pour la joueuse en 110 sélections.

Les deux autres adversaires des Bleus dans le groupe A de ce Mondial sont la Norvège et le Nigeria. Le match face aux Scandinaves est prévu le mercredi 12 juin (21h) à Nice, celui face aux Africaines le lundi 17 juin (21h) à Rennes.