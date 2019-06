publié le 24/06/2019 à 08:13

Les Bleues sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de football. Le match a été long, plus de deux heures, et compliqué. Mais à l'arrivée, l'équipe de France a battu le Brésil, deux buts à un en prolongation.



Les spectateurs qui avaient fait le déplacement au Havre sont soulagés. "Après 120 minutes de stress franchement angoissant jusqu'au bout, je suis content que ça se finisse comme ça", se réjouit un supporter. "Ça a été compliqué oui, surtout la deuxième mi-temps mais bon, au final, on l'a fait donc c'est le principal, c'est génial. Hyper stressant mais trop bien !", s'exclame une autre.

Ambiance plus contenue en conférence de presse. Corinne Diacre le reconnaît, ses joueuses ne sont pas vraiment au maximum : "Jouer devant un public aussi nombreux, même chez soi, c'est pas toujours évident. Donc on peut, je pense à juste titre, accorder aux joueuses d'avoir un moment donné un tout petit peu de pression et de moins jouer sur leurs valeurs par rapport à d'habitude", indique la sélectionneuse des Bleues. "Maintenant la valeur intrinsèque de mes joueuses je la connais et je sais qu'on n'est vraiment pas à 100% aujourd'hui. Est-ce que ça arrivera ? Je n'ai toujours pas de baguette magique. Donc ça je peux pas vous le dire mais en tout cas on y travaille", indique-t-elle.

Le quart de finale se jouera vendredi 28 juin au Parc des Princes à Paris, a priori contre les États-Unis. On aura le verdict ce soir puisque les Américaines, favorites, affrontent l'Espagne.

À écouter également dans ce journal

Canicule - 5 départements sont en vigilance orange : Paris, la petite couronne et la Seine-et-Marne. C'est jeudi et vendredi qu'il devrait faire le plus chaud avec des températures allant de 35 à 40 degrés sur une majeure partie du pays.

Grève - Après les services d'urgences ce sont les pompiers qui sont appelés à faire grève. Sept syndicats ont déposé un préavis à compter de mercredi 26 juin et pour deux mois. Ils dénoncent leurs conditions de travail.

Turquie - Nouveau camouflet pour le président Erdogan, le candidat de l’opposition remporte les élections municipales. Trois mois après l'annulation du premier scrutin, il recueille un peu plus de 54% des voix selon un décompte encore provisoire.



Donald Trump - Les États-Unis devraient annoncer de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le président américain aurait réclamé la tenue d'une réunion d'urgence à l'ONU, selon plusieurs sources diplomatiques.