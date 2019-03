publié le 31/03/2019 à 18:52

Strasbourg s'est imposée pour la 3e fois de son histoire en finale de la Coupe de la Ligue, samedi 30 mars à Lille. Les Alsaciens l'ont emporté à l'issue de la séance de tirs au but, 4 à 1. La nuit a forcément été courte pour les joueurs qui ont été célébrés, ce dimanche après-midi, sur la grande place du centre ville, la Place Kléber, par des milliers de Strasbourgeois, aux anges.



C'était une ambiance de feu, avec plus de 5.000 supporters bleu et blanc, épuisés mais heureux après le match. "De la joie, envie de pleurer", évoque une supportrice. "Quand on pense où en était le club il y a quelques années, on se dit que c'est vraiment un truc de dingue", s'émeut ce supporter.

"Il faut profiter parce qu'on n'est pas Paris, on n'est pas le Real, on ne joue pas des finales tous les ans. Donc quand on a l'occasion d'en jouer une, et qui plus est de la gagner, il faut en profiter", explique Bingourou Kamara, gardien et héros de cette finale.

Dimitri Liénard a été acclamé pour sa panenka au tirs au but. "C'est beau, on a ramené la Coupe et c'était le principal. Ils ont été fantastiques. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle émotion, une telle ferveur, une telle ambiance, une telle poussée de notre public".



La saison prochaine, les Alsaciens disputeront le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, qui pourra leur donner accès à la phase de poule.

