publié le 31/03/2019 à 13:20

L'auteur de l'appel avait peur de rater son train. La SNCF a reçu un appel téléphonique dimanche 31 mars au matin, les informant de la soi-disant présence d'une "bombe sous le pont Saint-Hélier à Rennes, qui surplombe les voies ferrées à quelques centaines de mètres de la gare.



Après deux heures d'interruption du trafic et un périmètre bouclé par les force de l'ordre, l'alerte a été levée. Aucun colis suspect n'a été retrouvé, précise le quotidien Ouest France qui rapporte les faits.

"Il s’agissait d’un homme qui devait prendre le train ce matin vers Paris et qui avait peur de le manquer", explique la préfecture de Rennes. L'homme en question a été interpellé à la gare et placé en garde à vue. Il risque jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Au total, le trafic ferroviaire a été interrompu durant deux heures, neuf TGV ont été impactés, dont deux immobilisés en gare de Rennes.