Finale Strasbourg-Guingamp : la séance de tirs au but a vu la victoire du RC Strasbourg

publié le 31/03/2019 à 00:00

Strasbourg et Guingamp, bourreau du PSG en quarts de finale se sont affrontés en finale de Coupe de la Ligue, ce samedi 30 mars, à Villeneuve-d'Ascq (21h05), pour partager un grand moment de communion avec leurs supporters, après une longue attente. Le trophée offre en prime un billet pour le 2e tour de qualification de la Ligue Europa.



Strasbourg a remporté la Coupe de la Ligue contre Guingamp au terme de la séance de tirs au but (0-0 a.p., 4-1 aux t.a.b.), pour succéder au Paris SG, samedi à Villeneuve-d'Ascq. Lionel Carole a réussi le tir au but du titre, dans cet exercice où les Alsaciens ont fait 100%. Il s'agit de la troisième Coupe de la Ligue du Racing, après 1997 et 2005. Le PSG, quintuple tenant du trophée, avait été éliminé par Guingamp en quarts de finale.

L'En Avant n'a encore jamais disputé de finale de Coupe de la Ligue mais reste sur deux victoires en Coupe de France, en 2009 et 2014, à chaque fois contre Rennes.