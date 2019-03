publié le 31/03/2019 à 15:01

Le hashtag #JusticePourAnge est le plus commenté ce dimanche 31 mars. Depuis l'annonce la veille de la mort d'Ange Dibenesha, un jeune homme de 31 ans, de nombreux artistes, ainsi que la famille du défunt, se sont exprimés sur Twitter pour demander la vérité sur ce drame et partager leur colère.



Ange Dibenesha a été arrêté dans la nuit du mercredi 27 mars au jeudi 28 après un contrôle de police. Selon le Huffpost, ce n'est que deux jours plus tard vendredi, que les proches du jeune homme ont appris par l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, qu'il était en état de mort cérébrale après un arrêt cardiaque.

La mère d'Ange Dibenesha a alors publié une vidéo sur les réseaux sociaux. "J’ai mon fils à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris XIII. Mon fils a été emmené depuis mercredi, et ce n’est que le vendredi matin que nous avons été informés. Ni son épouse, ni la famille n’étaient au courant avant cela", explique-t-elle.

"Nous voulons connaître ce qu’il s’est passé, ce qui s’est passé avec mon fils qu’ils ont gardé pendant deux jours sans nous informer.", poursuit la mère du jeune homme. Son décès a finalement été confirmé samedi 30 mars.

¿ URGENT.



Colère à Grigny,



Ange, un jeune grynois de 32 ans aurait subi un contrôle de police au Kremlin-Bicêtre, depuis, plus de nouvelles jusqu’à vendredi où on annonce à la famille que ange est dans le coma et hospitalisé à la salpêtrière.



La famille demande la vérité. pic.twitter.com/qhsNHG1UgC — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 30 mars 2019

Depuis, des dizaines d'artistes demandent "justice pour Ange" et veulent en savoir plus sur les circonstances de son arrestation et de son hospitalisation.

JUSTICE POUR ANGE — Youssoupha (@youssouphamusik) 31 mars 2019

ANGE DIBENESHA, jeune français de 31 ans, nous a quitté aujourd’hui.



Que son âme puisse reposer en paix et que ses proches puissent avoir justice et vérité sur les circonstances de son arrestation qui a mené à son décès. pic.twitter.com/WuMlYuhvZz — Hélène Sy (@HeleneSy) 31 mars 2019

Il aurait "ingéré une substance non identifiée"

La préfecture de police a transmis ce dimanche, à la mi-journée, un communiqué dans lequel les conditions de l'arrestation sont détaillées. Selon ce texte, Ange Dibenesha a été contrôlé "jeudi 28 mars 2019 à 01h50, lors d’un contrôle routier effectué à hauteur du boulevard périphérique intérieur au niveau de la porte d’Italie. En situation d'annulation de permis, il a été dépisté positif au test d'alcoolémie".



Il est ensuite précisé qu'à "2h10, l'interpellé a ingéré une substance non identifiée. Il a alors été pris de convulsions". Après l'arrivée des pompiers qui lui ont effectué un massage cardiaque, Ange a été transporté par le SAMU à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.



Le communiqué de la préfecture de police informe qu'une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de Stupéfiants de la Direction de la Police Judiciaire de Paris.