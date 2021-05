Chelsea : Tuchel et Thiago Silva envoient un double message au PSG

publié le 06/05/2021 à 13:11

Pour la huitième fois de l'histoire (récente), la finale de la Ligue des champions opposera le samedi 29 mai prochain à Istanbul deux clubs d'une même nation. Vainqueur du Real Madrid (2-0) en demi-finale retour (1-1 à l'aller), mercredi 5 mai, Chelsea a rejoint Manchester City, tombeur la veille du Paris Saint-Germain.

Cette affiche 100% anglaise viendra s'ajouter à Real Madrid-Valence (2000), AC Milan-Juventus Turin (2003), Manchester United-Chelsea (2008), Bayern Munich-Borussia Dortmund (2013), Real-Atlético de Madrid (2014 et 2016) et Liverpool-Tottenham (2019). Cette possibilité existe depuis la saison 1997-1998.

Face aux Madrilènes de Zinédine Zidane, les Blues de Thomas Tuchel ont ouvert le score dès la 28e minute par Timo Werner et se sont définitivement mis à l'abri grâce à Mason Mount ; N'Golo Kanté a encore livré une prestation impressionnante et est impliqué sur les deux buts.

"On a souffert en première période parce que le Real a eu beaucoup de possession et ses joueurs ont beaucoup changé de poste, a analysé l'ancien coach du PSG. Mais à chaque fois qu'on a récupéré le ballon, ça a été une grande occasion. En seconde période, on a été très forts, on s'est créé beaucoup d'occasions nettes même si c'était dur de marquer. Pour ça, je donne tous mes compliments à l'équipe qui n'a jamais perdu la concentration. La mentalité était exceptionnelle".

Arrivé à Chelsea fin janvier seulement, un mois à peine après avoir été congédié par Paris, Tuchel (47 ans) atteint donc la finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs pour la deuxième année de suite (défaite 1-0 face au Bayern en août dernier). S'il sort grandi par ce parcours avec Chelsea, le coach allemand n'a pas souhaité s'inscrire dans son discours "contre le PSG ou pour montrer quoi que ce soit".

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a tout de même souligné que "c'est un cadeau de travailler dans le foot chaque jour, d'avoir des gars qui poussent et qui ont confiance en moi (...) Je veux parler seulement de Chelsea, j'ai trouvé ici un club très fort, totalement concentré sur la gagne, avec une mentalité très forte, beaucoup de soutien pour moi depuis le premier jour". Comment ne pas effectuer la comparaison avec son aventure à Paris ?

Tuchel a aussi tenu à rendre homme à Thiago Silva, "mon capitaine à Paris, chaque jour un capitaine extraordinaire. On a eu une relation de confiance, c'est un gars extraordinaire, avec un caractère. Il a été formidable". Le Brésilien envoie lui aussi un double message à son ancien club : à 36 ans, il est encore performant et a trouvé en Angleterre un club capable de remporter la Ligue des champions.

"C'est spécial pour nous deux, n'a pas caché 'O Monstro' (...) Ce n'est pas une revanche. Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer, pour moi c'était triste, mais le plus important c'est qu'on soit contents ici avec Chelsea. C'est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C'est spécial, surtout car jusqu'à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale. Mais on n'a rien gagné pour l'instant, on a conscience de cela."

Cavani vainqueur de la Ligue Europa ?

Comment se positionneront les Parisiens et leurs supporters le samedi 29 mai ? Seront-ils derrière Manchester City pour ne pas voir Thomas Tuchel et Thiago Silva soulever la "coupe aux grandes oreilles" ? Certains seront-ils heureux pour eux, n'ayant pas non plus compris pourquoi le club avait laissé partir le Brésilien avant de se séparer de l'Allemand à mi-saison ? Un autre ancien Parisien peut, lui, rêver de la Ligue Europa : Edinson Cavani avec Manchester United (6-2 pour MU face à la Roma en demi-finale aller).