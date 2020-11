Leipzig-PSG : quel 11 sans Mbappé, Neymar, Verratti, Draxler et Icardi ?

publié le 03/11/2020 à 20:33

"On va tuer les joueurs". "À chaque match, on perd un joueur en ce moment". Démesurés pour certains, les propos de Thomas Tuchel après la victoire du PSG à Nantes prennent une autre dimension, mardi 3 novembre, avec l'annonce du forfait de Kylian Mbappé pour le déplacement à Leipzig en Ligue des champions le lendemain.

L'attaquant français souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Est-il la dernière victime en date d'un calendrier infernal ? Depuis sa reprise le 10 septembre, 18 jours après la finale perdue à Lisbonne face au Bayern (1-0), Paris a disputé 12 rencontres, plus trois rendez-vous en sélection pour ses internationaux. Soit un match tous les 3,6 jours en moyenne.

Ajoutez Neymar (adducteurs), Marco Verratti (quadriceps) et Julian Draxler (ischio-jambiers) : quatre Parisiens seront absents mercredi 4 novembre (21h) en raison d'une blessure musculaire. Mauro Icardi, lui, est touché au genou, alors que Leandro Paredes et Thilo Kehrer reviennent tout juste de blessures et pourraient démarrer sur le banc.

Un trio offensif Di Maria-Kean-Sarabia ?

"Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison", avait déclaré Mbappé avant sa blessure. "Pour moi, on est au 60e match de la saison". En l'absence du champion du monde, de Neymar et Icardi, Tuchel n'a pas beaucoup de solutions en attaque. Le trio Angel Di Maria-Moise Kean-Pablo Sarabia se dégage pour débuter, avec les jeunes Kays Ruiz-Atil et Bandiougou Fadiga sur le banc.

Réinstallé au poste de milieu récupérateur devant la défense, Marquinhos, préservé à Nantes, devrait être entouré de Ander Herrera et Idrissa Gueye. Rafinha devrait entrer en jeu. En défense, l'interrogation concerne Danilo Pereira, qui a débuté les quatre derniers matches. Le Portugais pourrait être suppléé par Thilo Khrer aux côtés de Presnel Kimpembe.

Paris pourra au moins compter dans les buts sur l'une des autres valeurs sûres de son effectif, le Costaricien Keylor Navas, encore impressionnant depuis le début de saison. À droite il n'y a pas de débat avec le latéral italien Alessandro Florenzi. À gauche, Layvin Kurzawa semble au-dessus de Mitchel Bakker dans l'esprit de Tuchel.

PSG : le 11 de départ possible à Leipzig

Navas - Florenzi, Kehrer (ou Danilo), Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Marquinhos, I. Gueye - Di Maria, Kean, Sarabia.