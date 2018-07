Les Champs-Élysées le 12 juillet 1998 (gauche) et le 15 juillet 2018 (droite).

publié le 16/07/2018

La boucle est bouclée. Vingt ans presque jour pour jour après le premier sacre de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde de football, les Bleus ont réitéré l'exploit au terme d'un match exceptionnel. Lors de cette rencontre finale disputée le 15 juillet au Stade Loujniki de Moscou, les hommes de Deschamps se sont imposés 4 à 2 face à la Croatie grâce à des buts de Griezmann, Pogba, Mbappé, et Mandzukic contre son camp. Ils remportent ainsi leur deuxième étoile.



Visages béats, les Bleus ont savouré leur victoire sous une pluie battante, après avoir été salués par le président russe Vladimir Poutine, le chef d'État français Emmanuel Macron et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic. Leur sacre a aussitôt donné lieu à des scènes de liesse dans les rues et les bars de la France entière. Des images qui rappellent une autre victoire : celle de l'Équipe de France de 1998 face au Brésil (3-0). Retour en images sur cet avant/après à 20 ans d'écart.

Les Bleus laissent exploser leur joie après avoir reçu la coupe et leurs médailles.



Comme en 1998, les supporters ont investi les Champs-Élysées pour célébrer la victoire.

La main sur la nuque en guise de reconnaissance : Jacques Chirac et Emmanuel Macron ont eu le même geste à 20 ans d'écart. Le premier saluait le gardien de but Fabien Barthez, le second l'attaquant Kylian Mbappé.

Les Bleus se jettent sur la pelouse pour célébrer la victoire devant les caméras. Le temps était plus sec en 1998 qu'en 2018.

Didier Deschamps a soulevé le trophée pour la deuxième fois de sa vie. L'entraîneur des Bleus était capitaine en 1998 (milieu défensif). Il devient le troisième homme à avoir gagné deux Coupes du Monde à la fois en tant que joueur et sélectionneur, avec le Brésilien Mario Zagalo et l'Allemand Franz Beckenbauer.

En vingt ans, les supporters français ont un peu changé de look. Mais le sourire sur les visages, lui, n'a pas pris une ride.