Zinédine Zidane rêverait de Manchester United

publié le 15/08/2018 à 12:58

Après la France, l'Italie et l'Espagne, Zinédine Zidane pourrait bien découvrir l'Angleterre. Le champion du monde 98, qui a quitté avec fracas le banc du Real Madrid après un triplé en Ligue des champions, devrait rebondir prochainement... Car, même si "Zizou" passe ses vacances en famille à Ibiza, loin du tumulte de la reprise des championnats européens de football, il n'aurait pas l'intention de rester inactif trop longtemps.



Dès lors, quelles perspectives s'offrent au célèbre numéro 10 des Bleus ? Pour l'équipe de France, qui lui semble promise, il faudra patienter deux voir quatre ans après le sacre des Bleus et de Didier Deschamps en Russie.

Reste donc les grands clubs européens... Passer du Real au Barça est quasiment impossible. Le Bayern Munich vient juste de changer d'entraîneur. Le PSG aussi. Son regard se tourne logiquement vers la Premier League, où les formations prestigieuses et fortunées sont nombreuses.

Pour succéder à Sir Alex Ferguson

Selon les informations de L'Équipe, Zinédine Zidane, qui a réussi avec brio sa reconversion comme entraîneur, lorgnerait en effet sur le club de Manchester United. Si une arrivée n'est pas d'actualité dans les semaines à venir, ce projet pourrait devenir consistant à court ou moyen terme.



À Manchester United, la chaise d'entraîneur est actuellement occupée par José Mourinho. Mais la relation entre le Portugais et le club est conflictuelle, alors que le "Special One" attaque sa troisième saison à Old Trafford.



Surtout, les Red Devils, dépassés sportivement par le Manchester City de Pep Guardiola, cherchent toujours un véritable successeur à Sir Alex Ferguson. L’emblématique entraîneur écossais qui avait un jour déclaré : "Donnez moi dix bouts de bois et Zidane et je gagne la Ligue des champions".