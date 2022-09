Tottenham-Marseille : l'OM peut-il rivaliser à Londres ? Exister en Ligue des champions ?

Après une saison aux étages inférieurs, l'Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 en mai dernier, retrouve la Ligue des champions, mercredi 7 septembre (21h) sur la pelouse de Tottenham, 4e de Premier League la saison passée. Privé de sa recrue star Alexis Sanchez (suspendu), l'équipe d'Igor Tudor, construite par Pablo Longoria, peut-elle réussir un coup à Londres ?

L'OM poursuivra sa phase de poules par les réceptions de l'Eintracht Francfort (mardi 13 septembre) puis du Sporting Portugal (mardi 4 octobre) dans un stade Vélodrome bouillant, prêt à porter les siens... comme à les bousculer si les résultats ne suivent pas. En championnat, tout va pour l'instant pour le mieux avec cinq succès pour un nul, soit aussi bien que le PSG.

Proche du ridicule lors de ses deux dernières campagnes de Ligue des champions (aucun point en 2013 dans un groupe avec Arsenal, Naples et le Borussia Dortmund, " en 2020 avec Manchester City, le FC Porto et l'Olympiakos), Marseille semble pouvoir viser la 2e place et les 8es de finale. Espoir ou réalité ? Autour de Christophe Pacaud, retrouvez Ryad Ouslimani et Thibaud Chaboche, membres de la rédaction numérique RTL.fr.

