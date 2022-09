Avion privé du PSG : ce que l'on sait des discussions entre le club et la SNCF

À quelques heures d'entamer sa campagne en Ligue des Champions face à la Juventus, le Paris Saint-Germain se serait sans doute bien passé de cette polémique. Les joueurs auraient-ils pu, auraient-ils dû prendre le train, moins polluant que l'avion, pour se rendre à Nantes samedi dernier ? Il aura suffi lundi soir d'un fou rire, en conférence de presse et d'une réponse ironique de Christophe Galtier pour déclencher une vague de critiques. "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", a lancé le coach du PSG.

C'est une pirouette qui tombe à l'eau, de l'ironie qui passe mal c'est évident, et qui place le club parisien dans l'embarras. Le PSG n'a pas souhaité faire de communiqué lundi soir après le tollé. On parle de "maladresse". C'est une indiscrétion qu'on peut donner : le club verrait d'un bon œil que l'entraîneur revienne sur le sujet. Peut-être dès ce mardi, au moment de débuter sa conférence de presse d'après-match, pour revenir sur ses propos.

Sur le fond du dossier et sur la question qui est posée, le train plutôt que l'avion pour les déplacements, au PSG, on se borne à répéter que des échanges existent avec la SNCF. Le club parisien a bien noté que la SNCF se fait fort de pouvoir faire rouler des trains à toute heure de la journée et de la nuit et de remplir le cahier des charges, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir repartir après les matchs. Il y a des doutes là-dessus, des ajustements à faire, notamment question sécurité. Il faudra pas mal de personnel. Pour certains déplacements, Lille, Reims, Troyes, par exemple, le bus est privilégié. Côté PSG, on insiste : le train ne sera pas la solution ultime, ça ne concernerait qu'un quart des déplacements environ.

