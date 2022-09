Avion privé du PSG : le président de la Fédération de char à voile remercie le club "pour cette belle promo"

"Surpris mais en même temps ravi". Christophe Roger, président de la Fédération française de char à voile (FFCV), est revenu sur les mots ironiques de Christophe Galtier, qui a proposé que le PSG utilise le char à voile pour ses futurs déplacements. "Merci au PSG pour cette belle promo", a-t-il réagi au micro de RTL.

Christophe Roger a accueilli de manière favorable ce coup de projecteur mis sur le char à voile. "C'est sympathique de faire parler de notre discipline dans les médias", a indiqué le président de la Fédération. Entre 1.500 et 2.000 personnes sont licenciées à la FFCV.

"On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", avait plaisanté Christophe Galtier devant un Kylian Mbappé hilare, interrogé sur le mode de déplacement du PSG. Le club de la capitale a été vivement critiqué pour avoir pris l'avion, et non le train, pour aller disputer une rencontre de championnat sur la pelouse de Nantes.

Entre 8 et 9h pour un Paris-Nantes en char à voile

En char à voile, un voyage entre Paris et Nantes "pourrait mettre entre 8 et 9h", selon Christophe Roger. En TGV, ce même trajet pourrait être effectué en moins de deux heures. Le char à voile ne semble donc pas être la solution la plus adéquate pour le leader du Championnat de France.

Le président de la Fédération française invite cependant "M. Galtier et les joueurs du PSG à découvrir le char à voile", a conclu ce passionné. Le char à voile est une activité à sensation forte où la vitesse de pointe, chez les compétiteurs, peut aller jusqu'à 130 km/h.

