Ligue des champions : les dates des matches du PSG et de l'OM et le programme complet

Deux chocs pour débuter, deux autres pour conclure. Le PSG comme l'OM commenceront leur phase de poules de Ligue des champions face à l'adversaire supposé le plus fort de leur groupe. Paris recevra la Juventus mardi 6 septembre (21h) et Marseille s'en ira défier les Spurs de Tottenham mercredi 7 (21h).

Les matches retour sont programmés lors de la dernière journée, à Turin le mercredi 2 novembre (21h) et au Vélodrome le mardi 1er (21h). Lors de la 2e journée, les Parisiens seront en Israël, chez le Maccabi Haïfa ; les Marseillais recevront deux fois de suite après le voyage à Londres, l'Eintracht Francfort le 13 septembre (21h) et le Sporting Portugal le 4 octobre (18h45).

Dans le groupe le plus relevé (C), le premier affrontement entre le Bayern Munich et le FC Barcelone aura lieu le 13 septembre à l'Allianz Arena, le retour étant programmé le 26 octobre au Camp Nou. Découvrez ci-dessous le programme complet.

Ligue des champions : le programme complet

Groupe A : Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers

Groupe B : FC Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges

Groupe C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

Groupe D : Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, Marseille

Groupe E : AC Milan, Chelsea, RB Salzbourg, Dinamo Zagreb

Groupe F : Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow

Groupe G : Manchester City, Séville FC, Borussia Dortmund, FC Copenhague

Groupe H : PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa



1re journée :

Mardi 6 septembre :

18h45 : Dinamo Zagreb - Chelsea

18h45 : Borussia Dortmund - FC Copenhague

21h00 : RB Salzbourg - AC Milan

21h00 : Celtic Glasgow - Real Madrid

21h00 : RB Leipzig - Shakhtar Donetsk

21h00 : Séville FC - Manchester City

21h00 : PSG - Juventus Turin

21h00 : Benfica - Maccabi Haïfa

Mercredi 7 septembre :

18h45 : Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers

18h45 : Eintracht Francfort - Sporting Portugal

21h00 : Naples - Liverpool

21h00 : Atlético Madrid - FC Porto

21h00 : Club Bruges - Bayer Leverkusen

21h00 : FC Barcelone - Viktoria Plzen

21h00 : Inter Milan - Bayern Munich

21h00 : Tottenham - Marseille

2e journée :



Mardi 13 septembre :

18h45 : Viktoria Plzen - Inter Milan

18h45 : Sporting Portugal - Tottenham

21h00 : Liverpool - Ajax Amsterdam

21h00 : Glasgow Rangers - Naples

21h00 : FC Porto - Club Bruges

21h00 : Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

21h00 : Bayern Munich - FC Barcelone

21h00 : Marseille - Eintracht Francfort

Mercredi 14 septembre :

18h45 : AC Milan - Dinamo Zagreb

18h45 : Shakhtar Donetsk - Celtic Glasgow

21h00 : Chelsea - RB Salzbourg

21h00 : Real Madrid - RB Leipzig

21h00 : Manchester City - Borussia Dortmund

21h00 : FC Copenhague - Séville FC

21h00 : Juventus - Benfica

21h00 : Maccabi Haïfa - PSG

3e journée :



Mardi 4 octobre :

18h45 : Bayern Munich - Viktoria Plzen

18h45 : Marseille - Sporting Portugal

21h00 : Liverpool - Glasgow Rangers

21h00 : Ajax Amsterdam - Naples

21h00 : FC Porto - Bayer Leverkusen

21h00 : Club Bruges - Atlético Madrid

21h00 : Inter Milan - FC Barcelone

21h00 : Eintracht Francfort - Tottenham

Mercredi 5 octobre :

18h45 : RB Salzbourg - Dinamo Zagreb

18h45 : RB Leipzig - Celtic Glasgow

21h00 : Chelsea - AC Milan

21h00 : Real Madrid - Shakhtar Donetsk

21h00 : Manchester City - FC Copenhague

21h00 : Séville FC - Borussia Dortmund

21h00 : Juventus - Maccabi Haïfa

21h00 : Benfica - PSG

4e journée :



Mardi 11 octobre :

18h45 : FC Copenhague - Manchester City

18h45 : Maccabi Haïfa - Juventus

21h00 : Dinamo Zagreb - RB Salzbourg

21h00 : AC Milan - Chelsea

21h00 : Shakhtar Donetsk - Real Madrid

21h00 : Celtic Glasgow - RB Leipzig

21h00 : Borussia Dortmund - Séville FC

21h00 : PSG - Benfica

Mercredi 12 octobre :

18h45 : Naples - Ajax Amsterdam

18h45 : Atlético Madrid - Club Bruges

21h00 : Glasgow Rangers - Liverpool

21h00 : Bayer Leverkusen - FC Porto

21h00 : FC Barcelone - Inter Milan

21h00 : Viktoria Plzen - Bayern Munich

21h00 : Tottenham - Eintracht Francfort

21h00 : Sporting Portugal - Marseille

5e journée :



Mardi 25 octobre :

18h45 : FC Salzbourg - Chelsea

18h45 : Séville FC - FC Copenhague

21h00 : Dinamo Zagreb - AC Milan

21h00 : Celtic Glasgow - Shakhtar Donetsk

21h00 : RB Leipzig - Real Madrid

21h00 : Borussia Dortmund - Manchester City

21h00 : PSG - Maccabi Haïfa

21h00 : Benfica - Juventus

Mercredi 26 octobre :

18h45 : Club Bruges - FC Porto

18h45 : Inter Milan - Viktoria Plzen

21h00 : Naples - Glasgow Rangers

21h00 : Ajax Amsterdam - Liverpool

21h00 : Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

21h00 : FC Barcelone - Bayern Munich

21h00 : Tottenham - Sporting Portugal

21h00 : Eintracht Francfort - Marseille

6e journée :



Mardi 1er novembre :

18h45 : FC Porto - Atlético Madrid

18h45 : Bayer Leverkusen - Club Bruges

21h00 : Liverpool - Naples

21h00 : Glasgow Rangers - Ajax Amsterdam

21h00 : Bayern Munich - Inter Milan

21h00 : Viktoria Plzen - FC Barcelone

21h00 : Sporting Portugal - Eintracht Francfort

21h00 : Marseille - Tottenham

Mercredi 2 novembre :

18h45 : Real Madrid - Celtic Glasgow

18h45 : Shakhtar Donetsk - RB Leipzig

21h00 : Chelsea - Dinamo Zagreb

21h00 : AC Milan - RB Salzbourg

21h00 : Manchester City - Séville FC

21h00 : FC Copenhague - Borussia Dortmund

21h00 : Juventus - PSG

21h00 : Maccabi Haïfa - Benfica

NDLR: en raison de la guerre en Ukraine, le Shakhtar Donetsk disputera ses rencontres à domicile en Pologne

