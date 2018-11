"Spider-Man" : Giroud prête sa voix au Bouffon vert dans le prochain film d'animation

publié le 14/11/2018 à 14:51

Olivier Giroud enfile une tenue verte ! Non l'attaquant français ne va pas être transféré à l'AS Saint-Étienne, mais bien prêter sa voix au célèbre Bouffon vert, dans le film d'animation Spider-Man : New Generation. Le footballeur rejoint au casting, l'humoriste Stéphane Bak, la chanteuse et actrice Camélia Jordana et son coéquipier en équipe de France, Presnel Kimpembe.



Récemment champions du monde, les deux stars du football font leurs premiers pas au cinéma. Ils doubleront chacun un méchant emblématique de la saga Spider-man. Le défenseur du Paris Saint-Germain incarnera Scorpion, tandis que l'attaquant de Chelsea prêtera donc sa voix au Bouffon vert, sûrement le plus connu des ennemis de l'homme araignée.

Les deux sportifs ne sont pas les premiers footballeurs à s'essayer au doublage. Antoine Griezmann et Blaise Matuidi avaient déjà prêté leur voix aux personnages de Superman et Flash dans Lego Batman, Le Film. Quant à Spider-Man : New Generation, il sortira dans les salles françaises le 12 décembre prochain.