Kylian Mbappé offre un cadeaux prestigieux à LeBron James

Entre super stars du sport, le contact est souvent facile et les échanges cordiaux sur les réseaux sociaux. Le dernier post de LeBron James sur sa story Instagram en est une preuve. En effet, celui qui est considéré comme le meilleur joueur de basket du monde, et de sa génération, a publié la photo d'un cadeau que semble lui avoir fait Kylian Mbappé.



Sur le cliché, LeBron James montre une bouteille de vin Château Lafite Rothschild de 1984, sous laquelle le message "Thank you [merci] @K.mbappe" est écrit, accompagné d'un "wow", de quelques emojis de remerciements et du hashtag #BirthYear qui signifie "année de naissance".

On comprend ainsi que l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain a offert à l'ailier des Lakers une jolie bouteille de très bonne qualité, issue de la cuvée 1984, année de naissance de LeBron James. Les deux joueurs s'étaient rencontré en septembre dernier à Paris, lors d'une visite de l'Américain dans le cadre d'une tournée promotionnelle pour l'équipementier Nike.

LeBron James montre la bouteille de vin offerte par Kylian Mbappé Crédit : Capture d'écran Instagram

Les deux stars s'étaient échangées des maillots, et le triple champion NBA avait posté sur Instagram un cliché avec un message clair : The chosen One & The Chosen One Junior. "The Chosen One", qui signifie "l'Élu", est le surnom donné à LeBron James dès son plus jeunes âge, car annoncé depuis l'adolescence comme un joueur dominant.



Une manière pour le basketteur d'adouber Kylian Mbappé comme le futur du sport mondial en terme de performances sur le terrain et aussi en terme de marketing et de potentiel "bankable". Les deux sportifs se sont rencontrés à Los Angeles ces dernières heures, le joueur l'ayant annoncé sur beIN Sports, dévoilant également une collaboration avec LeBron James dans le cadre d'un projet sous l'égide de leur équipementier commun.