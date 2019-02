Nike chute en bourse à cause de la blessure d'un basketteur

et AFP

publié le 22/02/2019 à 14:37

Zion Williamson a entraîné Nike dans sa chute ! Lors d'un match de basket universitaire en Carolibe du Nord, auquel assistait Barack Obama mercredi, la chaussure du jeune basketteur de 18 ans, s'est déchirée après à peine 30 secondes de match. L'Américain, considéré comme le futur LeBron James, a été contraint de quitter le terrain, victime d'une violente torsion du genou. Une blessure qui met directement en cause la marque à la virgule.



"Nous sommes bien évidemment soucieux et souhaitons à Zion un prompt rétablissement", a réagi Nike, dans un e-mail adressé à l'AFP. "La qualité et la performance de nos produits sont d'une haute importance pour nous. Même si ceci est un fait isolé, nous nous attelons à identifier le problème", a ajouté l'équipementier.

Le jour même, le titre Nike a reculé de 1,06% à 83,94 dollars et des spécialistes ont estimé ses pertes à 1,12 milliard de dollars. Heureusement pour l'équipementier, Williamson souffre d'une légère entorse au genou et pourra bientôt rejouer.