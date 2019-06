Kylian Mbappé et Neymar le 27 avril 2019 au Stade de France

Alors que les péripéties de Neymar, blessé lors du match amical face au Qatar (2-0) mercredi 5 juin, s'accumulent, le Brésilien a reçu un soutien de poids pour "revenir plus fort", en la personne de Kylian Mbappé, son coéquipier au Paris Saint-Germain.



Sur son compte Twitter, le champion du monde français a conseillé au joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros) de garder sa bonne humeur dans ses moments difficiles : "Triste nouvelle pour toi mon frère, je savais à quel point cette compétition était importante pour toi mais tu vas revenir plus fort encore. Garde ton sourire, il fera toujours ta force".

Victime d’une rupture du ligament de la cheville droite, Neymar a dû déclarer forfait pour la Copa América, une compétition continentale qu'il allait disputer avec ses coéquipiers de la Seleção. Une immense déception pour celui qui doit également faire face à une accusation de viol.

Triste nouvelle pour toi mon frère, je savais à quel point cette compétition était importante pour toi mais tu vas revenir plus fort encore. Garde ton sourire, il fera toujours ta force ¿¿@NeymarJr pic.twitter.com/Vcx5TG8u6J — Kylian Mbappé (@KMbappe) 6 juin 2019