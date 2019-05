publié le 21/05/2019 à 17:45

Didier Deschamps a indiqué ce mardi 21 mai qu'il n'avait "aucune difficulté à gérer" Kylian Mbappé en équipe de France, alors que le joueur a réclamé publiquement dimanche lors de la remise des trophées UNFP, "plus de responsabilités" dans son club, le PSG. Une petite phrase qui a beaucoup fait parler.



Il n'y a "aucune difficulté à le gérer, il se gère lui-même. Il s'inscrit dans un collectif. Comme tout attaquant il y a une part d'égoïsme parce qu'ils ont besoin de marquer mais il n'y a aucune ombre par rapport à ce qui se passe en équipe de France". En équipe de France, "il a des responsabilités, chacun interprétera ce que veut dire avoir plus de responsabilités. C'est un joueur important pour l'équipe de France, il va tout faire pour le rester", a poursuivi le sélectionneur.

Lors de sa conférence de presse, où il a notamment dévoilé les noms des 24 joueurs convoqués pour les trois matches internationaux du mois de juin, Didier Deschamps a poursuivi sur le cas de l'attaquant parisien et avoue ne pas avoir été surpris par ses déclarations : "Dans le monde d'aujourd'hui il n'y a plus rien qui me surprend, après je n'ai pas pour habitude de commenter ce que disent les joueurs. L'interprétation des uns ou des autres, je ne cherche pas... Forcément quand c'est Kylian, ça prend plus de place et d'importance".