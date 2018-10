publié le 29/10/2018 à 13:41

Avec une victoire par deux buts à zéro au stade Vélodrome, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG avait tout pour être heureux dimanche 28 octobre. Pourtant, c'est le visage fermé que le coach est apparu en conférence de presse d'après-match.



"Je suis triste pour ça". "Ça", c'est la sanction qu'il a due infliger à deux de ses joueurs, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, arrivés en retard à la causerie (discours du coach à ses joueurs) d'avant-match. Les deux hommes, habituellement titulaires, ont alors été cantonnés au banc pendant toute la première période et une partie de la seconde.



"C'est une situation disciplinaire. On devait le faire. Tu ne peux pas penser que si un seul joueur arrive en retard pour une session, il ne sera pas écarté. Le collectif plus important que les individualités ? C’est toujours comme ça", a d'abord expliqué leur entraîneur au micro de Canal+.

Thomas Tuchel est ensuite revenu sur la performance de Kylian Mbappé, entré sur le terrain à la 62e et auteur du premier but des Parisiens trois minutes plus tard. "Mbappé fait la différence ? C’est ce qu’on attend de lui. Mais je n’aime pas jouer sans Kylian. Je déteste le fait de jouer sans lui ici, pour un match comme ça. Je suis triste. C’était une bonne réponse de sa part, mais je n’aime pas jouer sans lui, donc c’était un peu difficile aujourd’hui. Pour moi, personnellement, ce n’est pas une bonne soirée", a poursuivi le coach.

Quelques minutes plus tard en conférence de presse, le technicien allemand a évoqué "une décision très difficile (...) avant un grand match, un classique. (...) Je dois aussi réfléchir mais c'était la décision. Ça me préoccupe", a toutefois conclu l'entraîneur, concédant qu'il "y avait beaucoup de choses qui faisaient" qu'il n'était "pas concentré sur le match".

Les Parisiens respectent la décision de Tuchel

Interrogés sur cette sanction qui a beaucoup fait parler, les coéquipiers des deux joueurs ont compris la décision du coach. Pour Julian Draxler, deuxième buteur de la soirée, "l'entraîneur a bien montré que le club était plus important que les individus". "On doit respecter les horaires", a pour sa part déclaré Neymar.



"Ils ont échoué, mais ce sont des grands joueurs, très importants pour notre équipe, et on a souffert de leur absence. Mais ce sont des choses internes, on est avec eux. Kylian est entré et il a résolu le match pour nous", a conclu la star brésilienne.

